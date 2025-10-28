Infiltrazioni nello storico mercato del pesce | attivi solo due stalli su 16

BRINDISI - Il problema si trascina da anni, ma si fatica a trovare una soluzione. La questione riguardante le infiltrazioni del mercato coperto adiacente a piazza Mercato, fra via Vanini e via Giuseppe Pisanelli, nel centro di Brindisi, è stata al centro della seduta della commissione consiliare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

