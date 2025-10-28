Infermieri firmato il contratto nazionale | fino a 172 euro mensili in più Arretrati turni notturni e tutela dalle aggressioni | tutte le novità

Aumenti in arrivo per gli infermieri: è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale per il triennio 2022-2024. L?accordo, raggiunto all?Aran, interessa 581mila. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Infermieri, firmato il contratto nazionale: fino a 172 euro mensili in più. Arretrati, turni notturni e tutela dalle aggressioni: tutte le novità

? È ufficiale! Firmato il nuovo contratto Sanità: in arrivo aumenti e arretrati per infermieri, ostetriche e OSS Scopri nel dettaglio gli importi e le novità del nuovo contratto! #ContrattoSanità #Infermieri #Ostetriche #OSS #NurSind #Infermieristicam - facebook.com Vai su Facebook

Sanità, firmato il nuovo contratto per gli infermieri: aumenti fino a 172 euro - Il nuovo contratto del comparto sanità porta aumenti in busta paga, nuove indennità e orari flessibili. Lo riporta quifinanza.it

Firmato il nuovo contratto sanità: ecco gli aumenti, arretrati per infermieri/ostetriche e OSS - Il nuovo contratto introduce aumenti salariali, arretrati consistenti e maggiori tutele professionali, puntando su flessibilità, valorizzazione del personale e tutela della qualità della vita ... Da infermieristicamente.it

Comparto Sanità. Firmato definitivamente il rinnovo del contratto 2022-2024. Aumento di 172 euro al mese. Il testo con tutte le novità - Ricordiamo che il rinnovo prevede risorse complessive pari a 1,784 miliardi di euro, con un aumento medio mensile di 172,37 euro per tredici mensilità, pari al 6,8% in più rispetto alle retribuzioni ... Si legge su quotidianosanita.it