Infermiere di famiglia e comunità lavori di manutenzione della struttura | cambia la sede

Cambio di sede. L’Ausl informa la cittadinanza del Comune di Vigarano Mainarda che, a partire da mercoledì 29 ottobre, la sede dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità - attualmente situata in via Argine Reno a Vigarano Mainarda - sarà temporaneamente spostata presso l’ambulatorio di Vigarano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

«L’IFeC, l’Infermiere di Famiglia e di Comunità, è una figura chiave della medicina territoriale e di prossimità. La presa in carico del paziente fragile con una patologia cronica, la promozione dei corretti stili di vita, il monitoraggio dell’aderenza terapeutica a d - facebook.com Vai su Facebook

L’infermiere di famiglia. Una soluzione per la cronicità? Ne abbiamo parlato con infermieri, medici e cittadini - Per adesso ci sono sperimentazioni regionali diffuse più nel Centro- quotidianosanita.it scrive

Pronto soccorso. Nursind: “La soluzione è l’infermiere di famiglia” - Per il segretario nazionale del sindacato degli infermieri “la sola gestione dei non autosufficienti a domicilio in mano ai medici di medicina generale è fallimentare". Scrive quotidianosanita.it

L’infermiere di famiglia è in servizio: "Un ponte tra medico e parenti" - È l’infermiere di famiglia e di comunità, una risorsa strategica per il futuro dell’assistenza territoriale. Da ilgiorno.it