Indignatevi per i poliziotti pestati ha ragione Nordio e Prodi | quindi oggi

- Leggo scemenze senza fine sul ragazzo di 16 anni arrestato a Torino e ammanettato. Mamma quanto frignano 'sti studentelli di sinistra, forti in branco e poi pecorelle quando vengono presi da soli. - La Stampa scrive che "gli studenti sono scesi in strada perché nelle tensioni scaturite a causa del volantinaggio da parte di un gruppo di militanti di estrema destra". Come, scusa? I giovani di "Gioventù Nazionale", cioè i ragazzi di FdI, sarebbero "di estrema destra"? È un po' come affermare che i Giovani Democratici sono dei comunisti. Suvvia. - Nessuno che osi dire che, al netto di quanto successo di fronte al liceo Einstein, è vergognosa la spedizione punitiva (di questo si tratta) degli alunni di sinistra di fronte alla sede di FdI. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

