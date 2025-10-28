Indennità di disoccupazione si potrà perdere se si rifiuteranno proposte di lavoro Ecco cosa prevede la bozza del DL Lavoro

Orizzontescuola.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via di pubblicazione la bozza del Decreto Lavoro, che introdurrà novità relativamente alle indennità di disoccupazione. Infatti, chi riceve un sostegno al reddito legato alla disoccupazione – come NASpI, DIS-COLL o ISCRO – dovrà interagire attivamente con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), che gestisce l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Indennit224 Disoccupazione Potr224 Perdere