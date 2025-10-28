Indennità di disoccupazione si potrà perdere se si rifiuteranno proposte di lavoro Ecco cosa prevede la bozza del DL Lavoro
In via di pubblicazione la bozza del Decreto Lavoro, che introdurrà novità relativamente alle indennità di disoccupazione. Infatti, chi riceve un sostegno al reddito legato alla disoccupazione – come NASpI, DIS-COLL o ISCRO – dovrà interagire attivamente con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), che gestisce l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
