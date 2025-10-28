Incuria nel parco Paul Harris il Pd interroga L' assessore | Un progetto di pesca sportiva per il laghetto

Forlitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriveranno presto i lavori di ripristino degli arredi deteriorati nei parchi pubblici della città. Lo fa sapere l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta, che spiega in Consiglio comunale che il 14 ottobre sono stati affidati a una ditta esterna lavori per il rifacimento di arredi e recinzioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rifiuti, erbacce e incuria: Parco Rossani simbolo di degrado. La denuncia - «È una vergogna», usa toni polemici Onofrio De Giglio, consigliere del Municipio 2 di Fratelli d’Italia ... Secondo quotidianodipuglia.it

"Incuria nel parco del Cerreto, serve maggiore manutenzione" - A chiederla il consigliere Ludovico Giaconi (nella foto) che segnala l’incuria in cui versa il parco cittadino, sollecitando ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Spinetoli, Gruppo genitori: «Il parco pubblico lasciato nell’incuria. Presenteremo un progetto di recupero» - SPINETOLI «Il paese è senza luoghi di aggregazione per i giovani: così, senza spazi adibiti alla socializzazione dei più piccoli, non si forma la coscienza civica dei futuri cittadini. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Incuria Parco Paul Harris