Incuria nel parco Paul Harris il Pd interroga L' assessore | Un progetto di pesca sportiva per il laghetto
Arriveranno presto i lavori di ripristino degli arredi deteriorati nei parchi pubblici della città. Lo fa sapere l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta, che spiega in Consiglio comunale che il 14 ottobre sono stati affidati a una ditta esterna lavori per il rifacimento di arredi e recinzioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Parco Mascagna: questa palma, in un parco riaperto di recente dopo oltre 500 giorni di chiusura e per la cui riqualificazione sono stasi spesi 600mila euro, sta palesemente morendo tra incuria e abbandono - facebook.com Vai su Facebook
“Troppa incuria e inciviltà”: giro di vite per il parco della Madonna di Dio ‘l Sa’ a Parabiago https://legnanonews.com/aree-geografiche/alto_milanese/2025/10/16/troppa-incuria-e-incivilta-giro-di-vite-per-il-parco-della-madonna-di-dio-l-sa-a-parabiago/1369240 - X Vai su X
Rifiuti, erbacce e incuria: Parco Rossani simbolo di degrado. La denuncia - «È una vergogna», usa toni polemici Onofrio De Giglio, consigliere del Municipio 2 di Fratelli d’Italia ... Secondo quotidianodipuglia.it
"Incuria nel parco del Cerreto, serve maggiore manutenzione" - A chiederla il consigliere Ludovico Giaconi (nella foto) che segnala l’incuria in cui versa il parco cittadino, sollecitando ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Spinetoli, Gruppo genitori: «Il parco pubblico lasciato nell’incuria. Presenteremo un progetto di recupero» - SPINETOLI «Il paese è senza luoghi di aggregazione per i giovani: così, senza spazi adibiti alla socializzazione dei più piccoli, non si forma la coscienza civica dei futuri cittadini. Secondo corriereadriatico.it