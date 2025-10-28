Una soluzione per l’incrocio di via di Maliseti. La petizione che in meno di 20 giorni ha raccolto oltre 500 firme e anche il sostegno dell’Aci che ha sottoscritto la necessità di interventi per la messa in sicurezza della zona, è arrivata in Comune. Giovanni Mosca, uno dei promotori della raccolta firme ieri mattina è stato ricevuto dal sub commissario, presente anche il comandante della polizia municipale e i dirigenti del Comune oltre al presidente di Aci, Faderico Mazzoni. I firmatari sottolineavano "la pericolosità dell’incrocio, dimostrata da diversi incidenti avvenuti negli anni passati, alcuni anche gravi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incrocio via di Maliseti. La petizione porta risposte. Attraversamenti e Zona 30