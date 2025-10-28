Incontro Orban-Salvini il ministro | Sintonia su green deal e migranti premier ungherese punta ad asse anti-Kiev con Slovacchia e Repubblica Ceca

Nel corso di circa un'ora sono stati trattati vari temi "come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell'Unione europea" e vi è stata "massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina". Intanto, il premier ungherese punta a formare in Ue un asse anti-Kiev assieme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Orban-Salvini, il ministro: "Sintonia su green deal e migranti", premier ungherese punta ad asse anti-Kiev con Slovacchia e Repubblica Ceca

