Incontro Orban-Salvini il ministro | Sintonia su green deal e migranti premier ungherese punta ad asse anti-Kiev con Slovacchia e Repubblica Ceca

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di circa un'ora sono stati trattati vari temi "come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell'Unione europea" e vi è stata "massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina". Intanto, il premier ungherese punta a formare in Ue un asse anti-Kiev assieme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

