Incontro dei cappellani militari ad Assisi

Ad Assisi è in corso l’incontro di aggiornamento pastorale per i cappellani militari, dove si è pregato anche per la pace. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Incontro dei cappellani militari ad Assisi

Approfondisci con queste news

#Assisi Il Ministro Guido Crosetto alla Veglia di preghiera per la #Pace, celebrata nella Chiesa Superiore della Basilica Papale di San Francesco e conclusa presso la Tomba del Santo, nella Cripta. Preziosa occasione di riflessione, incontro e dialogo con l’Or - facebook.com Vai su Facebook

Cappellani militari: Omi, da domani ad Assisi l’annuale Corso di formazione e aggiornamento con 150 partecipanti - Avrà luogo dal tardo pomeriggio di domani, domenica 26 ottobre, fino a giovedì 30, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli in Assisi, l’annuale Corso di formazione e aggiornamento pastorale ... Secondo agensir.it

Cappellani militari: mons. Saba (Omi), “la pace si basa sulla formazione di un nuovo spirito, di una nuova mentalità” - Prosegue ad Assisi il corso di formazione e aggiornamento pastorale dei cappellani militari, che si sta svolgendo presso la Domus Pacis sul tema “Chiesa castrense e processi sinodali: sviluppi di lead ... Lo riporta agensir.it