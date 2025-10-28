Incontro dei cappellani militari ad Assisi

Tv2000.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Assisi è in corso l’incontro di aggiornamento pastorale per i cappellani militari, dove si è pregato anche per la pace. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

incontro dei cappellani militari ad assisi

© Tv2000.it - Incontro dei cappellani militari ad Assisi

Approfondisci con queste news

incontro cappellani militari assisiCappellani militari: Omi, da domani ad Assisi l’annuale Corso di formazione e aggiornamento con 150 partecipanti - Avrà luogo dal tardo pomeriggio di domani, domenica 26 ottobre, fino a giovedì 30, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli in Assisi, l’annuale Corso di formazione e aggiornamento pastorale ... Secondo agensir.it

Cappellani militari: mons. Saba (Omi), “la pace si basa sulla formazione di un nuovo spirito, di una nuova mentalità” - Prosegue ad Assisi il corso di formazione e aggiornamento pastorale dei cappellani militari, che si sta svolgendo presso la Domus Pacis sul tema “Chiesa castrense e processi sinodali: sviluppi di lead ... Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Cappellani Militari Assisi