Incontri per scoprire il secolo americano
Tra le iniziative legate alla mostra, è stato organizzato un ciclo di incontri per approfondire Il secolo americano. Gli incontri, a ingresso libero, trovano spazio a Palazzo da Mosto (in via Mari 7, Reggio Emilia ), alle 18. Si comincia il 7 novembre con Archeologia del fototesto, con Michele Cometa (Università di Palermo) e Monica Poggi (curatrice della mostra). Il 28 novembre è in programma l’intervento di Andrew Spannaus, analista politico. L’utopia fragile del progresso è il titolo dell’incontro del 12 dicembre, con Pippo Ciorra del Maxxi Architettura. Il 19 dicembre è la volta di Alla ricerca della sovranità perduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
