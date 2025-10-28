Incidenti sul lavoro da Cdm via libera a decreto sicurezza | le novità

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato oggi martedì 28 ottobre il decreto legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo la bozza del decreto circolata, tra le novità previste c'è il badge digitale nei cantieri, multe raddoppiate per chi non ha la patente a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

