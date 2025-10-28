Incidente vicino Appiano Gentile | anziano in carrozzina muore coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez

Questa mattina, intorno alle 9.30, un uomo di 81 anni ha perso la vita a Fenegrò (Como) a seguito di un drammatico incidente lungo la provinciale 32, mentre si trovava a bordo della sua carrozzina elettrica. Secondo quanto riportato da La Repubblica, alla guida dell’automobile coinvolta vi era Josep Martinez, secondo portiere dell’ Inter. Le prime indagini suggeriscono che l’anziano possa aver accusato un malore improvviso, che lo ha spinto a invadere la corsia opposta, provocando l’impatto fatale. Il calciatore nerazzurro – rimasto illeso – ha prontamente interrotto la marcia per prestare assistenza, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

