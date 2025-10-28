Incidente terrificante auto ribaltata | la fine atroce di Manuel

Il rumore improvviso di un motore che urla tra le curve di una strada tranquilla, il silenzio che segue un attimo dopo, e la paura che gela ogni movimento: sono immagini che rimangono impresse nella mente di chi assiste a un incidente. La quotidianità, fatta di gesti ripetitivi e percorsi familiari, può trasformarsi in un attimo in una scena di panico e dolore. Ogni curva, ogni rettilineo, diventa un piccolo teatro dove la sorte può decidere di intervenire senza avviso.

L’auto si ribalta dopo l’impatto col muretto: Manuel Pace morto a 33 anni in un incidente sulla Cassia - Tragedia sulla via Cassia vicino Nepi: Manuel Pace, 33 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata più volte finendo fuori strada ... Si legge su fanpage.it

