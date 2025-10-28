Incidente sulla Strada statale dottoressa soccorre automobilista ma rimane ferita | ricoverata al Gom
Soccorre un automobilista sulla Statale, con coraggio e altruismo, ma per le ferite riportate viene trasportata e ricoverata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.È quanto fa sapere l’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri che esprime la più profonda stima e commozione per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un giovane di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. Omar Masia, di Calangianus, era il figlio di Massimiliano Masia, un vigile del fuoco in servizio nel - facebook.com Vai su Facebook