incidente sulla colombo trovato e ascoltato il conducente di una terza auto

(Adnkronos) – E' stato individuato il conducente di una terza auto nell'ambito dell'indagine sull'incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci. Il giovane, che sarebbe un amico del conducente della Bmw che ha impattato contro la Mini su cui viaggiava la vittima con un'amica ora .
"È ancora grave, la prognosi resta riservata. Ha lesioni ad arti, addome, torace e pelvi". L'ospedale San Camillo di Roma ha diffuso il bollettino medico dell'amica di Beatrice Bellucci, morta a 20 anni nell'incidente sulla Colombo a Roma
Incidente sulla Colombo, Silvia Piancazzo "grave, ma stabile. Asportata la milza". Il padre: "Ha visto Beatrice morire" - Sequestrato un secondo telefono cellulare trovato nella Bmw che ha tamponato la Mini dove si tro ...