Incidente sulla Colombo trovato e ascoltato il conducente di una terza auto

Ildifforme.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E’ stato individuato il conducente di una terza auto nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci.   Il giovane, che sarebbe un amico del conducente della Bmw che ha impattato contro la Mini su cui viaggiava la vittima con un’amica ora . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

