Incidente sulla Colombo l’amica di Beatrice Bellucci è grave ma stabile | fratture multiple e asportazione della milza
(foto: La Repubblica) Resta ricoverata in gravi condizioni ma stabile all’ospedale San Camillo di Roma la ventenne Silvia P., l’amica di Beatrice Bellucci, la giovane di 21 anni morta nel tragico incidente di venerdì sera sulla via Cristoforo Colombo. La ragazza è in terapia intensiva da tre giorni e, secondo il bollettino medico, il suo quadro clinico — pur grave — lascia intravedere timidi segnali di miglioramento. Silvia P. è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Camillo la notte del 25 ottobre, dopo che la Mini Cooper sulla quale viaggiava insieme a Beatrice si è schiantata contro un pino all’altezza di via di Malafede, a seguito di un tamponamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
