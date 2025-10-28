Incidente sulla Colombo a Roma individuato il conducente dell' altra Bmw | Non mi sono accorto di nulla non stavamo gareggiando

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta di un giovane di Anzio che assieme alla fidanzata si stava dirigendo a Roma proprio con Girimonte. Interrogato, il ragazzo ha dichiarato: "Non mi sono accorto di nulla. Ero più avanti, non stavamo gareggiando" In merito all'incidente sulla Colombo a Roma, è stato individuato ed asco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

incidente sulla colombo a roma individuato il conducente dell altra bmw non mi sono accorto di nulla non stavamo gareggiando

© Ilgiornaleditalia.it - Incidente sulla Colombo a Roma, individuato il conducente dell'altra Bmw: "Non mi sono accorto di nulla, non stavamo gareggiando"

Altre letture consigliate

incidente colombo roma individuatoRoma, incidente mortale sulla Colombo: trovato e ascoltato il conducente di una terza auto - E’ stato individuato il conducente di una terza auto nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci . Riporta affaritaliani.it

incidente colombo roma individuatoBeatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma, individuato il conducente della terza auto - Le indagini proseguono: è stato infatti individuato il conducente di una terza auto nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto venerdì sera in via ... Si legge su ilmattino.it

incidente colombo roma individuatoIncidente mortale sulla Colombo, individuato il conducente della terza auto - La Polizia Locale di Roma ha identificato il conducente della terza auto coinvolta nell'incidente stradale che ha causato la morte di Beatrice Bellucci. Segnala latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Incidente Colombo Roma Individuato