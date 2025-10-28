Incidente sulla Colombo a Roma individuato il conducente dell' altra Bmw | Non mi sono accorto di nulla non stavamo gareggiando
Si tratta di un giovane di Anzio che assieme alla fidanzata si stava dirigendo a Roma proprio con Girimonte. Interrogato, il ragazzo ha dichiarato: "Non mi sono accorto di nulla. Ero più avanti, non stavamo gareggiando" In merito all'incidente sulla Colombo a Roma, è stato individuato ed asco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
