Incidente sulla A4 tra Bergamo e Trezzo due feriti e traffico bloccato verso Milano con 9 km di code

Notizie.virgilio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due feriti in un incidente sull'A4 tra Bergamo e Trezzo, che ha provocato chilometri di code in direzione di Milano con forti disagi al traffico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

