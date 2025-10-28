Incidente sul trattore a Capaccio | Pasquale muore dopo un lungo ricovero al Ruggi

28 ott 2025

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Pasquale Di Luccio, vittima di un gravissimo incidente a bordo del suo trattore, a Capaccio. Ricoverato da fine maggio al Ruggi, Di Luccio è spirato, lasciando sprofondare tutti nel dolore. La salma resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Tutti stretti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it



