Incidente sul trattore a Capaccio | Pasquale muore dopo un lungo ricovero al Ruggi
Non ce l'ha fatta, purtroppo, Pasquale Di Luccio, vittima di un gravissimo incidente a bordo del suo trattore, a Capaccio. Ricoverato da fine maggio al Ruggi, Di Luccio è spirato, lasciando sprofondare tutti nel dolore. La salma resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Tutti stretti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
