Incidente sul lavoro nel Mantovano | il 23enne Diego Lucchini è morto incastrato in un macchinario agricolo
Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Nel Mantovano, a Cavriana, Diego Lucchini ha perso la vita rimanendo incastrato in un macchinario agricolo. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne stava lavorando in un terreno quando è rimasto bloccato in un argano, usato per arrotolare dei tubi, venendo trascinato e schiacciato. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. I soccorritori giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso. La vittima era il titolare dell’azienda agricola New generation farm che produce coloranti naturali per l’industria tessile. La società, fondata nel 2023, coltiva in campi di proprietà i prodotti agricoli che poi usa per le tinture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
PEDEROBBA | INCIDENTE FATALE SUL LAVORO. ADDIO A TONY ZOLDAN, UNA VITA PER IL ROCK – Pederobba ieri è stata travolta da un altro lutto, la morte sul lavoro ad Arabba del 42enne Antonio Facchin. Indagini sono in corso da parte dello Spisal di - facebook.com Vai su Facebook
Ancora una morte sul lavoro: 23enne resta incastrato in un macchinario agricolo - Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Cavriana, in provincia di Mantova. Segnala rainews.it
Incidente sul lavoro nel Mantovano, muore 23enne trascinato da mezzo agricolo - 24, in un campo agricolo, un giovane di 23 anni è stato agganciato e trascinato da una macchina agricola. Secondo tg24.sky.it
Incidente sul lavoro, 23enne muore schiacciato da una macchina agricola nei campi di Cavriana - Sul giovane operaio, dopo essere stato estratto e affidato ai sanitari, sono state fatte senza esito le manovre di rianimazione ... Scrive affaritaliani.it