Incidente sul lavoro a Cavriana vicino Mantova morto ragazzo di 23 anni | rimasto incastrato in un macchinario

Diego Lucchini, morto in un incidente sul lavoro a Cavriana (Mantova) era proprietario di una startup per la coltivazione con metodi innovativi e green. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente sul lavoro a Cavriana vicino Mantova, morto ragazzo di 23 anni: rimasto incastrato in un macchinario

