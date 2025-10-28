Incidente sul lavoro 23enne muore schiacciato da una macchina agricola nei campi di Cavriana

Affaritaliani.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul giovane operaio, dopo essere stato estratto e affidato ai sanitari, sono state fatte senza esito le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

incidente sul lavoro 23enne muore schiacciato da una macchina agricola nei campi di cavriana

© Affaritaliani.it - Incidente sul lavoro, 23enne muore schiacciato da una macchina agricola nei campi di Cavriana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente sul lavoro nel Mantovano, muore 23enne trascinato da mezzo agricolo - 24, in un campo agricolo, un giovane di 23 anni è stato agganciato e trascinato da una macchina agricola. Da tg24.sky.it

incidente lavoro 23enne muoreRimane incastrato in un argano, muore agricoltore 23enne - CAVRIANA Alle 15,30 a Cavriana, strada bagatino si verificava un incidente sul lavoro con esito mortale. Lo riporta vocedimantova.it

incidente lavoro 23enne muoreAncora una morte sul lavoro: 23enne resta incastrato in un macchinario agricolo - Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Cavriana, in provincia di Mantova. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lavoro 23enne Muore