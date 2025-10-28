Incidente stradale spaventoso bus precipita per 300 metri | decine di morti e feriti

Il 2025 è stato un anno segnato da una lunga scia di tragedie legate agli incidenti stradali, in particolare quelli che hanno coinvolto autobus di linea e mezzi turistici. Dall’Asia al Sudamerica, il numero di vittime è cresciuto in modo preoccupante, spesso a causa di infrastrutture precarie, mezzi obsoleti e, non di rado, della stanchezza o dell’imprudenza degli autisti. Gli incidenti più gravi si sono registrati nelle aree montuose e rurali, dove le strade strette e le condizioni climatiche avverse rendono i viaggi particolarmente rischiosi. In diversi Paesi, i governi hanno promesso riforme e maggiori controlli sulle compagnie di trasporto, ma i fatti dimostrano che la sicurezza resta un obiettivo lontano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it