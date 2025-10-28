Incidente stradale per Josep Martinez morto 81enne su carrozzina
L'anziano avrebbe invaso la carreggiata per un malore, il secondo portiere dell'Inter ha subito prestato soccorso FENEGRÒ - Il secondo portiere dell'Inter, Josep Martínez, è stato coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di un 81enne. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 lungo v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez è stato coinvolto in un incidente stradale in provincia di Como in cui è rimasto ucciso un anziano di 81 anni. Il calciatore di 27 anni spagnolo era a bordo di un’automobile quando, per cause ancora da accertare, ha t - facebook.com Vai su Facebook
Incidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina ... Riporta tg24.sky.it
Tragico incidente a Como, morto anziano investito dal portiere dell'Inter, Martinez - La società sportiva annulla la conferenza stampa di Cristian Chivu in segno di rispetto ... italiaoggi.it scrive
Incidente Josep Martinez: l’uomo investito è morto, cosa è successo? - Grave incidente stradale: Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe un anziano in carrozzina elettrica che muore sul colpo. Segnala sicurauto.it