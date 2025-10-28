Incidente stradale per Josep Martinez morto 81enne su carrozzina

28 ott 2025

L'anziano avrebbe invaso la carreggiata per un malore, il secondo portiere dell'Inter ha subito prestato soccorso FENEGRÒ - Il secondo portiere dell'Inter, Josep Martínez, è stato coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di un 81enne. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 lungo v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

