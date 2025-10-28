Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez | morto un uomo di 81 anni
Il 27enne spagnolo si stava recando ad Appiano per l’allenamento: travolta una carrozzina elettrica, vittima deceduta sul colpo. Il calciatore sotto choc, annullata la conferenza di vigilia contro la Fiorentina Tragedia questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como, non lontano dal centro sportivo di Appiano Gentile. Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martínez, è rimasto coinvolto in un incidente stradale costato la vita a un uomo di 81 anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Argomenti simili trattati di recente
Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez è stato coinvolto in un incidente stradale in provincia di Como in cui è rimasto ucciso un anziano di 81 anni. Il calciatore di 27 anni spagnolo era a bordo di un’automobile quando, per cause ancora da accertare, ha t - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente a Como, morto anziano investito dal portiere dell'Inter, Martinez - La società sportiva annulla la conferenza stampa di Cristian Chivu in segno di rispetto ... Lo riporta italiaoggi.it
Incidente fatale a Como: morto 81enne su carrozzina, investito da portiere dell'Inter Josep Martinez - Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale che ha visto coinvolto il secondo port ... Come scrive msn.com
Incidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina ... Scrive tg24.sky.it