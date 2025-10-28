Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez | morto un uomo di 81 anni

Il 27enne spagnolo si stava recando ad Appiano per l’allenamento: travolta una carrozzina elettrica, vittima deceduta sul colpo. Il calciatore sotto choc, annullata la conferenza di vigilia contro la Fiorentina Tragedia questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como, non lontano dal centro sportivo di Appiano Gentile. Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martínez, è rimasto coinvolto in un incidente stradale costato la vita a un uomo di 81 anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it