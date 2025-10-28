Incidente per Fiorello è successo fuori casa | Sono caduto di faccia…
Personaggi TV. Una mattina come tante, una pedalata per le strade di Roma e poi. la caduta. Rosario Fiorello, 65 anni, ha raccontato pubblicamente di essere stato vittima di un piccolo ma spettacolare incidente in bicicletta proprio davanti casa sua, nella Capitale. Il conduttore, sempre pronto a scherzare anche nei momenti meno piacevoli, ha condiviso l’episodio durante la sua partecipazione al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, strappando risate al pubblico ma anche qualche brivido. « Ora non si vede niente, ma se mi aveste visto come ero conciato. », ha detto il comico, ricordando le escoriazioni riportate sul viso. 🔗 Leggi su Tvzap.it
