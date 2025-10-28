Incidente per Fiorello di fronte a casa | Sono atterrato di faccia Mi hanno soccorso alcuni operai

"Ora non si vede nulla ma se voi aveste visto com'ero conciato! ". Così Rosario Fiorello ha raccontato della brutta disavventura vissuta qualche settimana fa a Roma, mentre rientrava a casa dopo un giro in bicicletta. Ospite del Festival dello spettacolo, l'evento organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni a Milano, lo showman siciliano ha svelato di essere stato vittima di una rovinosa caduta, che gli ha lasciato segni evidenti sul volto per diversi giorni. L'incidente raccontato sul palco. Con la sua solita ironia Fiorello ha raccontato l' episodio con dovizia di particolari, in un monologo da vero showman. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

