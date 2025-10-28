Incidente nel Comasco secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina
Grave incidente stradale a Fenegrò, in provincia di Como. Un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote è morto dopo essere stato investito da un'auto in transito lungo la provinciale 32. L’impatto è stato molto violento. Alla guida della vettura c'era Josep Martinez, secondo portiere 27enne dell'Inter, che è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 9.45, in via Bergamo. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, la vittima potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo guidato dal calciatore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
