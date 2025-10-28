Incidente mortale sulla Colombo ascoltato il conducente di una terza auto
Roma, 28 ottobre 2025 – E’ stato individuato ed è stato ascoltato ieri sera dagli agenti della polizia locale – come anticipato dal Messaggero, dal Corriere della Sera e da Repubblica- il giovane che era alla guida di una terza auto nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto venerdì sera sulla Cristoforo Colombo e costato la vita della 20enne Beatrice Bellucci. In base a quanto si apprende il giovane – amico del 22enne alla guida della Bmw che ha travolto l’auto con a bordo la ragazza – non risulta indagato e la sua posizione è al vaglio anche se a suo carico non emergerebbero al momento elementi prescrittivi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
