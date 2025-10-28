Incidente Martinez svolta nelle indagini | la Procura ha preso una decisione importante sul portiere dell’Inter Le ultimissime sulla vicenda!

Incidente Martinez: il portiere dell’Inter indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto per ricostruire meglio l’accaduto. L’incidente di Martinez avvenuto nella mattinata di oggi, poco prima delle 10, ha sconvolto l’ambiente dell’Inter e la comunità di Fenegrò, nel Comasco. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, è stato infatti indagato per omicidio stradale dopo il tragico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Incidente Martinez, svolta nelle indagini: la Procura ha preso una decisione importante sul portiere dell’Inter. Le ultimissime sulla vicenda!

Tragedia per Josep #Martinez, secondo portiere dell’Inter. Il calciatore spagnolo è rimasto coinvolto in un incidente d’auto nel Comune di Fenegrò, nel comasco. Nello scontro, avvenuto a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile, ha - facebook.com Vai su Facebook

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe in auto e uccide un anziano in carrozzina: l’incidente a Fenegrò, a 5 km dalla Pinetina. Sembra che l’anziano abbia sbandato all’improvviso, forse per un malore @tancredipalmeri #sportitalia - X Vai su X

Incidente Martinez, tragedia per il portiere dell’Inter. Cosa è successo nella giornata di oggi? Le ultime - Incidente Martinez: tragedia a Fenegrò, coinvolto il secondo portiere dell’Inter Una terribile notizia ha sconvolto il mondo nerazzurro nella mattinata di martedì 28 ottobre: il portiere dell’Inter Jo ... Come scrive lazionews24.com

Martinez, portiere dell'Inter, investe e uccide un uomo in un incidente - Lo sportivo, che è rimasto illeso ma è sotto choc, si è fermato per prestare i primi soccorsi ... Da today.it

Josep Martinez: chi è il portiere spagnolo coinvolto nell’incidente mortale - Spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, arriva a Milano nel 2024 dopo una stagione da titolare al Genoa ... Come scrive tg.la7.it