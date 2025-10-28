Incidente Martinez svolta nelle indagini | la Procura ha preso una decisione importante sul portiere dell’Inter Le ultimissime sulla vicenda!

28 ott 2025

Incidente Martinez: il portiere dellInter indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto per ricostruire meglio l’accaduto. L’incidente di Martinez avvenuto nella mattinata di oggi, poco prima delle 10, ha sconvolto l’ambiente dell’Inter e la comunità di Fenegrò, nel Comasco. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, è stato infatti indagato per omicidio stradale dopo il tragico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Incidente Martinez, svolta nelle indagini: la Procura ha preso una decisione importante sul portiere dell’Inter. Le ultimissime sulla vicenda!

