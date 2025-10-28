Incidente Martinez Inter | morto 81enne
12.30 Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile nel Comasco: Josep Martinez,2°portiere dell'Inter,ha investito con la sua auto un 81enne su carrozzina elettrica. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano,forse per un malore, ha invaso la corsia opposta. Un impatto violentissimo. Il giocatore si è fermato per prestare soccorso. Tempestivo l'arrivo dei sanitari,che hanno invano tentato di rianimare l'anziano, morto sul posto. Sotto choc Martinez. Annullata la conferenza stampa alla vigilia del match coi Viola. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
