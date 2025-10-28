Incidente Josep Martinez il secondo portiere dell’Inter è indagato per omicidio stradale | cosa succede adesso e tutti i dettagli

Incidente Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter è indagato per omicidio stradale: le ultime notizie sull’Inter. Una notizia tragica scuote il mondo Inter e il calcio italiano. Il secondo portiere nerazzurro, lo spagnolo Josep Martinez, è indagato per omicidio stradale in seguito a un grave incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 10:00, in provincia di Como. Il sinistro, che è costato la vita a un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, si è verificato lungo la Strada Provinciale 32 a Fenegrò, a breve distanza dal BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove la squadra si allena quotidianamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Incidente Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter è indagato per omicidio stradale: cosa succede adesso e tutti i dettagli

