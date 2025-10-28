Incidente Josep Martinez il portiere dell’Inter indagato per omicidio stradale | le ultime
Inter News 24 sulla tragedia di questa mattina. Una tragica notizia scuote il mondo Inter. Il secondo portiere nerazzurro, lo spagnolo Josep Martinez, è indagato per omicidio stradale a seguito di un grave incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 10:00, lungo la Strada Provinciale 32 a Fenegrò, in provincia di Como. Il sinistro si è verificato a poca distanza dal BPER Training Centre di Appiano Gentile, centro di allenamento della Beneamata. La vittima è Paolo Saibene, un anziano di 81 anni residente nella zona. 🔗 Leggi su Internews24.com
