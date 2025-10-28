Incidente in moto migliorano le condizioni del 15enne

Migliorano le condizioni del 15enne rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto durante una gara di motocross domenica scorsa, 26 ottobre. Il giovane è ricoverato a Careggi, dove era stato portato d'urgenza con l'elisoccorso. Nelle ultime ore starebbe rispondendo positivamente alle cure. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

