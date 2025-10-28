Incidente in moto migliorano le condizioni del 15enne

Arezzonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliorano le condizioni del 15enne rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto durante una gara di motocross domenica scorsa, 26 ottobre. Il giovane è ricoverato a Careggi, dove era stato portato d'urgenza con l'elisoccorso. Nelle ultime ore starebbe rispondendo positivamente alle cure. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

