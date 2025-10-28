Incidente col trattore a Paestum agricoltore muore dopo 5 mesi di agonia

Non ce l'ha fatta il 55enne coinvolto in un grave incidente a maggio a Paestum (Salerno): travolto dal trattore, è deceduto dopo 5 mesi in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

