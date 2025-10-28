Incidente choc il famoso calciatore di serie A investe disabile | ora la scoperta
Un drammatico incidente ha sconvolto la mattina di oggi, martedì 28 ottobre, nel Comasco. Erano le 9.43 quando un Suv, guidato dal secondo portiere dell’Inter Josep Martinez, ha investito un anziano di 81 anni, Paolo Saibene, che si trovava sulla sua carrozzina elettrica a quattro ruote lungo la provinciale 32, nel territorio di Fenegrò. L’impatto è stato violentissimo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il calciatore, visibilmente sotto shock, si stava recando alla Pinetina di Appiano Gentile per l’allenamento di rifinitura in vista della partita di domani contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
