Inchiesta mascherine Covid ex direttore Agenzia delle Dogane Marcello Minenna assolto dalle accuse di corruzione e frode

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minenna è stato assolto dalle accuse di corruzione e frode in merito ad una fornitura illecita dei dispositivi di protezione all'Ausl Romagna complessiva per 3,5 milioni di euro, e risalente alla primavera del 2020 Novità sull'inchiesta delle mascherine Covid: Marcello Minenna è stato assolto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

