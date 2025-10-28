Inchiesta mascherine Covid ex direttore Agenzia delle Dogane Marcello Minenna assolto dalle accuse di corruzione e frode
Minenna è stato assolto dalle accuse di corruzione e frode in merito ad una fornitura illecita dei dispositivi di protezione all'Ausl Romagna complessiva per 3,5 milioni di euro, e risalente alla primavera del 2020 Novità sull'inchiesta delle mascherine Covid: Marcello Minenna è stato assolto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
