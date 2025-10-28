Inchiesta mascherine Covid assolti tutti gli imputati | fra loro anche un funzionario della Prefettura

Ravennatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con una sentenza di assoluzione il processo nato dalla maxi-inchiesta della Procura di Forlì sulla grossa fornitura di mascherine Covid, indicate come non regolamentari, all'Ausl Romagna per un valore di 3,6 milioni di euro. Un'inchiesta che ha riguardato anche l'ex deputato della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

