incentivi pubblici per impianti fotovoltaici i finanzieri di gallarate scoprono una maxi frode da 5 milioni di euro

Varese, 28 ottobre 2025 – Maxi frode da oltre 5 milioni di euro in materia di incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici. I finanzieri del Comando provinciale di Varese hanno individuato tre società, controllate da imprenditori spagnoli, che avrebbero richiesto e ottenuto indebitamente incentivi per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili. L'indagine, condotta dalla Compagnia di Gallarate, è partita dall'analisi delle società operanti nel settore che ha evidenziato "la presenza di numerose imprese con capitale sociale esiguo ma proprietarie di rilevanti impianti fotovoltaici situati principalmente nelle regioni del centro e sud Italia e amministrate da soggetti stranieri domiciliati ma non effettivamente residenti sul territorio nazionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

