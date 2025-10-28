Incendio sulla nave sul Nilo | 60 italiani a bordo

La Farnesina, insieme all’ Ambasciata italiana al Cairo, sta monitorando la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera ‘Empress’ con a bordo circa 60 italiani, che al momento risultano in buone condizioni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è costantemente informato e segue l’evoluzione dell’ incendio in raccordo con le autorità locali. Per emergenze o segnalazioni, la Farnesina invita a contattare l’ Ambasciata italiana al Cairo al +20 1006690079, l’ Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a [email protected]. Le verifiche proseguono per assicurare la piena assistenza ai connazionali coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incendio sulla nave sul Nilo: 60 italiani a bordo

