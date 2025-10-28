Incendio nell' azienda del porto | i Vigili del Fuoco domano le fiamme

Ravennatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Divampano le fiamme nel porto di Ravenna, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco mette in sicurezza la situazione. Tutto è accaduto alle 15 di martedì quando un incendio è scoppiato all'interno dell'azienda Lnt, situata nell’area portuale della Sapir.A prendere fuoco, stando alle prime. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incendio nell azienda portoMezzi dell'azienda di rifiuti distrutti da un incendio a Castelnuovo, sospeso il servizio - I Comuni vicini hanno espresso solidarietà, dando disponibilità a raccogliere l'umido ... Da rainews.it

incendio nell azienda portoIncendio nella notte, distrutti i mezzi della raccolta dei rifiuti: "Atto vile che ci mette in ginocchio" - Sette i veicoli coinvolti, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Scrive romatoday.it

incendio nell azienda portoIncendio doloso nella notte: distrutti i mezzi per la raccolta rifiuti a Castelnuovo di Porto - Un violento incendio, divampato nella notte, ha completamente distrutto il parco mezzi della società Ekorecc, azienda incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Castelnuovo di P ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Nell Azienda Porto