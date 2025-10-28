Incendio nell' azienda del porto | i Vigili del Fuoco domano le fiamme

Divampano le fiamme nel porto di Ravenna, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco mette in sicurezza la situazione. Tutto è accaduto alle 15 di martedì quando un incendio è scoppiato all'interno dell'azienda Lnt, situata nell’area portuale della Sapir.A prendere fuoco, stando alle prime. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it