Incendio nell' azienda del porto | i Vigili del Fuoco domano le fiamme
Divampano le fiamme nel porto di Ravenna, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco mette in sicurezza la situazione. Tutto è accaduto alle 15 di martedì quando un incendio è scoppiato all'interno dell'azienda Lnt, situata nell’area portuale della Sapir.A prendere fuoco, stando alle prime. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incendio nell'essiccatoio di un'azienda di Pavia di Udine. L'allarme è scattato alle 11 e 15. il silos conteneva cereali. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, che non hanno intaccato altre parti dell'impianto. Per i particolari http://bit.ly/4opuHNG - facebook.com Vai su Facebook
Almeno 16 persone sono morte nell’incendio di una fabbrica tessile a Dacca, in Bangladesh - X Vai su X
Mezzi dell'azienda di rifiuti distrutti da un incendio a Castelnuovo, sospeso il servizio - I Comuni vicini hanno espresso solidarietà, dando disponibilità a raccogliere l'umido ... Da rainews.it
Incendio nella notte, distrutti i mezzi della raccolta dei rifiuti: "Atto vile che ci mette in ginocchio" - Sette i veicoli coinvolti, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Scrive romatoday.it
Incendio doloso nella notte: distrutti i mezzi per la raccolta rifiuti a Castelnuovo di Porto - Un violento incendio, divampato nella notte, ha completamente distrutto il parco mezzi della società Ekorecc, azienda incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Castelnuovo di P ... Da msn.com