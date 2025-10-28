Incendio nella notte distrutti i mezzi della raccolta dei rifiuti | Atto vile che ci mette in ginocchio
Un incendio ha distrutto sette mezzi della raccolta dei rifiuti. Il rogo è divampato alle 23:30 di lunedì 27 ottobre a Castelnuovo di Porto, provincia nord di Roma, in via Montefiore. Un veicolo è riuscito a non essere investito dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nelle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
