Incendio nella notte distrutti i mezzi della raccolta dei rifiuti | Atto vile che ci mette in ginocchio

Romatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha distrutto sette mezzi della raccolta dei rifiuti. Il rogo è divampato alle 23:30 di lunedì 27 ottobre a Castelnuovo di Porto, provincia nord di Roma, in via Montefiore. Un veicolo è riuscito a non essere investito dalle fiamme.  Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nelle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

