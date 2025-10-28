Incendio nella notte distrugge i mezzi Ekorec | disagi nella raccolta rifiuti
CASTELNUOVO DI PORTO – Un grave incendio divampato nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre ha completamente distrutto sette mezzi della società Ekorec, incaricata del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Le cause del rogo sono ancora sconosciute, ma nessuna pista è esclusa. L’episodio ha reso impossibile il regolare svolgimento del servizio nella giornata di martedì, ad eccezione del ritiro dei pannolini, che è stato comunque garantito. L’ Amministrazione comunale, in costante contatto con la società, ha comunicato di aver immediatamente attivato un piano straordinario per far fronte all’emergenza e garantire la continuità del servizio, nonostante la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
