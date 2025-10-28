Incendio nei pressi di un' abitazione poco prima dell' alba in fiamme una catasta di legname

Alle cinque e mezza di martedì mattina, due squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena sono intervenute a Villamarina, frazione di Cesenatico, per un incendio che ha coinvolto una catasta di legna nei pressi di un'abitazione. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

