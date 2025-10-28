Incendio in via Fermi otto intossicati | si indaga sulle cause

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 28 ottobre 2025 - Momenti di paura, stamani in via Fermi: i pompieri sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi al secondo piano di un condominio. Le cause all'origine del rogo, che ha interessato il vano scale e che sarebbe a quanto pare partito dall'appartamento in cui vivono alcuni cittadini cinesi (tra cui una persona agli arresti domiciliari) sono ancora in corso di accertamento. A prendere fuoco, stando a quanto trapela dai primi accertamenti, sarebbe stato uno zerbino. I vigili del fuoco, intervenuti poco dopo le 10 insieme alla polizia, hanno circoscritto il rogo nel giro di una manciata di minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incendio in via fermi otto intossicati si indaga sulle cause

© Lanazione.it - Incendio in via Fermi, otto intossicati: si indaga sulle cause

Altri contenuti sullo stesso argomento

incendio via fermi ottoIncendio in via Fermi, otto intossicati: si indaga sulle cause - I vigili del fuoco sono intervenuti stamani per domare un incendio scoppiato in via Fermi, per cause ancora da accertare. Secondo lanazione.it

incendio via fermi ottoFumo dal cofano durante la marcia, poi l'incendio: paura e auto distrutta - Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco di Bolzaneto l'autovettura è andata completamente ... Come scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Via Fermi Otto