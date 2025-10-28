Incendio in via Fermi otto intossicati | si indaga sulle cause
Prato, 28 ottobre 2025 - Momenti di paura, stamani in via Fermi: i pompieri sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi al secondo piano di un condominio. Le cause all'origine del rogo, che ha interessato il vano scale e che sarebbe a quanto pare partito dall'appartamento in cui vivono alcuni cittadini cinesi (tra cui una persona agli arresti domiciliari) sono ancora in corso di accertamento. A prendere fuoco, stando a quanto trapela dai primi accertamenti, sarebbe stato uno zerbino. I vigili del fuoco, intervenuti poco dopo le 10 insieme alla polizia, hanno circoscritto il rogo nel giro di una manciata di minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
