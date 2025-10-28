Incendio devasta un capannone a Settimo Milanese | vigili del fuoco al lavoro da ore
Settimo Milanese (Milano), 28 ottobre 2025 – Sei mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano sono ancora al lavoro per spegnere il vasto incendio che è divampato ieri sera all'interno di un capannone industriale a Settimo Milanese. In base alle prime informazioni le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 in via Giovanni Keplero all'interno di un deposito di circa 2mila metri quadrati sede di un'azienda di import export alimentari, la Mirva. La centrale operativa dei pompieri ha inviato sul posto sette mezzi insieme ai mezzi di emergenza del 118. L'Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato in via precauzionale cinque ambulanze ma per fortuna a quell'ora all'interno del capannone non c'era nessuno e non ci sono stati né feriti, né intossicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
