Incendio alla Fabe di Calcio vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto e video

Ecodibergamo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL ROGO. L’ultima autoscala è andata via da Calcio alle 10 circa di martedì 28 ottobre. Tutta la notte sono proseguite le operazioni di spegnimento del terribile rogo che ha distrutto la produzione dell’azienda di cuscini Fabe. Ferma l’attività in questi giorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incendio alla Fabe di Calcio, vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto e video

