Incendio alla Fabe di Calcio vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto e video

IL ROGO. L’ultima autoscala è andata via da Calcio alle 10 circa di martedì 28 ottobre. Tutta la notte sono proseguite le operazioni di spegnimento del terribile rogo che ha distrutto la produzione dell’azienda di cuscini Fabe. Ferma l’attività in questi giorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Incendio alla Fabe di Calcio, vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto e video

Contenuti che potrebbero interessarti

Incendio alla Fabe di Calcio, vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto - X Vai su X

Un incendio è divampato a Calcio, in provincia di Bergamo, all'interno della ditta Fabe, specializzata nella produzione di cuscini. Sei persone sono state soccorse dopo aver inalato i fumi. Nessuna di loro risulta in gravi condizioni. - facebook.com Vai su Facebook

Incendio alla Fabe di Calcio, vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto e video - Tutta la notte sono proseguite le operazioni di spegnimento del terribile rogo ... Da ecodibergamo.it

Va a fuoco il capannone di un’azienda di cuscini a Calcio: intossicate tre persone - Un capannone della Fabe srl di Calcio (Bergamo) è andato a fuoco nel tardo pomeriggio del 27 ottobre. Scrive fanpage.it

Incendio Calcio, in fiamme il capannone di un'azienda. Trenta vigili del fuoco in azione. Quattro persone soccorse dal 118 - Le fiamme sono divampate all'interno della Fabe, una delle aziende di viale Moro specializzata nella produzione di cuscini, e hanno compl ... Da msn.com