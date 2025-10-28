Incendi a Fiumicino il Pd | Ora basta chiediamo l’intervento del Prefetto

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – “ L’incendio che ha distrutto, nella serata di sabato 25 ottobre, sette automobili nell’autosalone di via della Scafa a Isola Sacra ( leggi qui ) è un episodio grave, che si aggiunge a una serie di atti dolosi che, a fasi alterne, da alcuni mesi stanno colpendo il nostro territorio. Siamo sinceramente preoccupati per quello che sta avvenendo: Fiumicino si sta trasformando in un luogo dove eventi di questo tipo diventano sempre più frequenti e, purtroppo, quasi ordinari “, è quanto si legge in un comunicato firmato dai consiglieri comunali Pd Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Paolo Calicchio, Erica Antonelli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it