Incendi a Fiumicino il Pd | Ora basta chiediamo l’intervento del Prefetto
Fiumicino, 28 ottobre 2025 – “ L’incendio che ha distrutto, nella serata di sabato 25 ottobre, sette automobili nell’autosalone di via della Scafa a Isola Sacra ( leggi qui ) è un episodio grave, che si aggiunge a una serie di atti dolosi che, a fasi alterne, da alcuni mesi stanno colpendo il nostro territorio. Siamo sinceramente preoccupati per quello che sta avvenendo: Fiumicino si sta trasformando in un luogo dove eventi di questo tipo diventano sempre più frequenti e, purtroppo, quasi ordinari “, è quanto si legge in un comunicato firmato dai consiglieri comunali Pd Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Paolo Calicchio, Erica Antonelli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
