Inaugurato il nuovo asilo Ospiterà 18 bambini
E’ stata inaugurata sabato scorso la rinnovata scuola dell’infanzia di Montecreto, al termine di lavori di ristrutturazione per oltre 400mila euro, tra cui importanti interventi per renderla antisismica. La scuola, intitolata a Giovanni Pascoli, è ubicata in via Trogolino 36. All’inaugurazione hanno presenziato il sindaco di Montecreto Giuseppe Ballotti, l’assessore alla Cultura Carlotta Pagliai e la dirigente scolastica Silvia Rossi dell’Istituto Comprensivo di Sestola-Fanano-Montecreto. I locali sono stati benedetti dal parroco don Louis, alla presenza dei bambini iscritti e delle loro famiglie che hanno tributato un grande applauso all’inaugurazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
