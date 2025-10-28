E’ stata inaugurata sabato scorso la rinnovata scuola dell’infanzia di Montecreto, al termine di lavori di ristrutturazione per oltre 400mila euro, tra cui importanti interventi per renderla antisismica. La scuola, intitolata a Giovanni Pascoli, è ubicata in via Trogolino 36. All’inaugurazione hanno presenziato il sindaco di Montecreto Giuseppe Ballotti, l’assessore alla Cultura Carlotta Pagliai e la dirigente scolastica Silvia Rossi dell’Istituto Comprensivo di Sestola-Fanano-Montecreto. I locali sono stati benedetti dal parroco don Louis, alla presenza dei bambini iscritti e delle loro famiglie che hanno tributato un grande applauso all’inaugurazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il nuovo asilo. Ospiterà 18 bambini