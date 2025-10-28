Inaugurato il Giardino degli Angeli | un spazio dedicato ai bambini mai nati

Pordenonetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama il “Giardino degli Angeli” lo spazio interamente dedicato ai neonati defunti o che non sono mai venuti alla luce. Nella giornata di martedì 28 ottobre si svolta una cerimonia nel Cimitero urbano di via Cappuccini alla presenza di tutte le autorità locali. Presenti all’intitolazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Inaugurato tra Caltabellotta e Ribera il Giardino della Pace - È stato inaugurato nel belvedere del Castello di Poggiodiana, a metà strada tra i comuni agrigentini di Caltabellotta e Ribera, il "Giardino della Pace", un nuovo spazio paesaggistico dove si ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Giardino Angeli Spazio