Inaugurato il Giardino degli Angeli | un spazio dedicato ai bambini mai nati

Si chiama il “Giardino degli Angeli” lo spazio interamente dedicato ai neonati defunti o che non sono mai venuti alla luce. Nella giornata di martedì 28 ottobre si svolta una cerimonia nel Cimitero urbano di via Cappuccini alla presenza di tutte le autorità locali. Presenti all’intitolazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

